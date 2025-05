Mieter im Landkreis Sonneberg zahlen im Thüringer Vergleich die höchsten Nebenkosten pro Quadratmeter. Das geht aus Daten des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft (vtw) hervor, die dieser am Mittwoch auf den Tagen der Thüringer Wohnungswirtschaft in Suhl vorgestellt hat. Demnach zahlen Mieter in einem der Mitgliedsunternehmen des Verbandes im Thüringer Durchschnitt 1,66 Euro je Quadratmeter für Heizung und Warmwasser. In Sonneberg werden sogar 2,33 Euro ja Quadratmeter fällig. Am niedrigsten sind die Nebenkosten in Gera mit 1,36 Euro je Quadratmeter. Suhl gehört mit 1,38 Euro ebenfalls zu den besonders günstigen Orten.