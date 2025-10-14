Wer in Bad Salzungen eine Wohnung sucht, findet eine. Ob diese den individuellen Ansprüchen genügt, ist eine andere Frage. Prinzipiell aber steht Wohnraum zur Verfügung. Ende vergangenen Jahren waren beim größten Anbieter – der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Gewog) – von den 2282 Bestandswohnungen 143 nicht vermietet. Das entspricht einer Leerstandsquote von 6,27 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote mit 5,61 Prozent etwas niedriger.