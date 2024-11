Grund der pessimistischen Annahme ist, dass sich die Talfahrt im Laufe des Jahres noch beschleunigt hat. Im Juni genehmigten die kommunalen Baubehörden in ganz Bayern noch knapp 4.000 Wohnungen, im September waren es noch 2.500, laut IVD Süd gab es in den vergangenen zehn Jahren ansonsten keinen Monat mit einer so niedrigen Zahl.