Wohnungsmangel: IVD Süd: Abwärtstrend des Wohnungsbaus beschleunigt sich

München (dpa/lby) - Eine Analyse des Immobilienverbands Deutschland Süd lässt Düsteres für den notleidenden Wohnungsbau in Bayern erwarten: Demnach ist die Zahl der Baugenehmigungen im Fünf-Jahres-Vergleich in vier der sieben bayerischen Regierungsbezirke um mehr als die Hälfte eingebrochen. Den stärksten Rückgang in den ersten drei Quartalen verzeichnete demnach Oberfranken mit einem Minus von 57,2 Prozent, gefolgt von Niederbayern (-56,8 Prozent), Unterfranken (-56,3) und der Oberpfalz (-53,2). Vergleichszeitraum war der Schnitt der ersten drei Quartale in den Jahren 2019 bis 2023.