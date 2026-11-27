Nach dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Schleusinger Straße in Suhl hat die Kriminalpolizei neue Erkenntnisse zur Ursache des Feuers. Wie Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert mitteilte, schließen die Ermittler inzwischen einen technischen Defekt aus. Nach den Untersuchungen der Spezialisten kommen demnach fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung als Ursache in Betracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern dennoch weiterhin an.