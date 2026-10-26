München (dpa/lby) - Ein 55-Jähriger ist bei einem Brand in seiner Wohnung in München schwer verletzt worden. Nachbarn hatten am Sonntagabend den Rauchmelder gehört und die Wohnungstür gewaltsam geöffnet, als niemand auf ihr Klopfen reagierte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann lag bewusstlos in seiner Wohnung und wurde von Feuerwehrkräften aus der Wohnung geholt. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.