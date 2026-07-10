Bei der kommunalen Meininger Wohnungsbaugesellschaft (WBG) steht zum Monatsende der Wechsel des Geschäftsführers an. Auf Volker Albrecht, der Ende Juli in den wohlverdienten Ruhestand wechselt, folgt Steffen Thein, ein in der Region bekannter und bestens vernetzter Manager. Thein wird, wie Albrecht zuvor, ebenso Verantwortung für das WBG-Tochterunternehmen Kobeg übernehmen und damit Chef von insgesamt 43 Mitarbeitern.