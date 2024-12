Wohnungsbau: Staatsregierung wird Ziel 10 000 neuer Wohnungen verfehlen

Wohnungspolitische Ziele nicht nur in München verfehlt

Söder hatte nach seinem Amtsantritt 2018 nicht nur die Gründung der Bayernheim initiiert, sondern als wohnungspolitisches Ziel 500 000 neue Wohnungen in Bayern bis 2025 ausgegeben. Auch diese Marke wird voraussichtlich unterschritten, in der Bauwirtschaft galt sie von Beginn an als schwer bis kaum erreichbar.