Mit den aktuellen Bedingungen meint Maier den finanziellen Rahmen: Die Genossenschaften verlangen weit niedrigere Mieten als auf dem freien Wohnungsmarkt üblich. Im Schnitt sind es in Bayern laut VdW 6,21 Euro pro Quadratmeter. Deswegen sind viele Genossenschaften auf Fördermittel angewiesen. Der Anstieg der Baukosten und die Inflation haben jedoch in den vergangenen zwei Jahren dazu geführt, dass sich sogar der frei finanzierte Wohnungsbau mit seinen sehr viel höheren Mieten für die Mehrheit der Bauträger nicht mehr rechnet. Dementsprechend ist der Wohnungsneubau in ganz Deutschland seit 2022 eingebrochen.