Erfurt (dpa/th) - Bauherren in Thüringen brauchen Geduld. Von der Baugenehmigung bis zum Einzug in die neue Wohnung vergehen im Freistaat inzwischen im Schnitt 26 Monate, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Damit habe sich im vergangenen Jahr die Zeit bis zur Fertigstellung neuer Wohnhäuser um vier Monate verlängert. Bei Fertigteilhäusern habe sich hingegen die durchschnittliche Zeitspanne bis zum Einzug um drei Monate verkürzt.