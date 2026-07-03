Wohnungsbau: Genossenschaften können kaum noch günstige Wohnungen bauen

In diesem Jahr nur noch halb so viele Fertigstellungen erwartet

Im Jahr 2025 hatten die knapp 350 bayerischen Wohnungsgenossenschaften 879 Wohnungen fertiggestellt, im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um mehr als ein Drittel. In diesem Jahr werden es nach einer Abfrage des Verbands unter den Unternehmen nur noch 449 sein, das wäre dann ein neuerlicher Rückgang um knapp die Hälfte. "Um aktuelle Baukosten zu refinanzieren, wären oftmals Mieten von mehr als 18 Euro pro Quadratmeter nötig", sagte Maier. "Ein Mietniveau, das Genossenschaften ihren Mitgliedern weder anbieten wollen noch können."