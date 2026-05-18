Wohnungsbau Baugenehmigungen steigen stark - Iran-Krieg dämpft Hoffnung

So seien seit Anfang März die Zinsen auf 10-jährige Immobilienkredite um 0,3 Prozentpunkte gestiegen, was den Wohnungsbau verteuere. Zudem wirke sich die gestiegene Inflation aus. "Wenn die Menschen wegen gestiegener Energiepreise weniger Kaufkraft haben, bleibt auch weniger Spielraum zum Bau eines Eigenheims." Mittelfristig dürften ferner die höheren Kraftstoff- und Energiekosten auch die Baukosten steigen lassen. Schon auf dem aktuellen Niveau der erteilten Baugenehmigungen würden nicht genug Wohnungen gebaut, um eine echte Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu erreichen.