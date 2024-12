Erfurt (dpa/th) - Wer in Thüringen eine Sozialwohnung sucht, hat immer weniger Auswahl. Mitte 2024 habe es in Thüringen nur noch 11.580 geförderte Wohnungen gegeben, teilte das Infrastrukturministerium mit. Ende 2023 seien es noch rund 800 mehr gewesen. Seit dem Jahr 2015 ist der Bestand an Sozialwohnungen um ein Drittel oder knapp 6.000 Wohnungen gesunken.