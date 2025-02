Wohnungen: Instandhaltung absetzen? Vermieter müssen Geld erst ausgeben

Urteil mit Breitenwirkung

Der rechtliche Hintergrund: Sobald es in einem Wohnhaus mehrere Eigentümer gibt, schreibt das Gesetz die Bildung einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) vor. Eine WEG wiederum ist gesetzlich verpflichtet, eine Erhaltungsrücklage anzusparen, um die unvermeidlichen Kosten der Instandhaltung zu decken. Üblich sind zwischen 50 Cent und 1 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, wie Richter Jens Reddig erläutert. Bei dem Ehepaar ging es zwar nur um 1.300 Euro, doch hat das Urteil Breitenwirkung: In Deutschland gibt es nach Zahlen des Statistischen Bundesamts etwa 43 Millionen Wohnungen, von denen sich ein beträchtlicher Teil in Mehrfamilienhäusern mit Eigentümergemeinschaften befindet.