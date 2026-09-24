Die in den vergangenen Jahren vielfach geäußerte Hoffnung der Immobilien- und Baubranche auf einen Wiederaufschwung nach Corona-Pandemie und dem danach folgenden Zins- und Inflationsschock hat sich bislang nicht erfüllt. "Ich glaube, das kommt jetzt auch bei allen so langsam an, dass diese Jahre der niedrigen Zinsen vorbei sind", sagte Expo Real-Leiterin Claudia Boymans dazu.