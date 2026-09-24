München (dpa/lby) - In der Immobilienbranche bleibt die Stimmung ungeachtet der verbesserten Konjunkturprognosen schlecht. In einer Branchenumfrage der Messe München unter 430 Unternehmen und Teilnehmern der bevorstehenden Immobilienmesse Expo Real (5. - 7.10.) beurteilte nur ein Viertel der Befragten die aktuelle Lage am Immobilienmarkt optimistisch. Auf der anderen Seite bewerteten 41 Prozent die aktuelle Situation "zurückhaltend" oder sogar "sehr zurückhaltend", das verbleibende Drittel optierte für "neutral".