Nicht wiederzuerkennen ist das Areal, auf dem der Wohnpark der Rhön-Rennsteig-Sparkasse steht. Einst blühte hinter einem undurchsichtigen Holzzaun in den Sommermonaten eine wildwachsende Blumenwiese, in der sich Insekten tummelten. Nach weniger als zwei Jahren sind vier neue Mehrfamilienhäuser entstanden, die sich durch oder gerade wegen ihres modernen Baustils sehr gut in die Riege der historischen Villen im Steinweg einreihen.