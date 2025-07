„Die Stadt Meiningen scheint Wohnmobilisten zu mögen ...“ So lautet einer der vielen positiven Kommentare auf einschlägigen Stellplatz-Apps. Der Camper trifft mit dieser Aussage ins Schwarze. Denn nach den umfassenden Verbesserungen an den Wohnmobil-Stellplätzen im Frankental und auf dem Volkshausplatz, präsentiert sich nun auch das Areal auf dem Parkplatz Großmutterwiese in vorbildlichem Zustand.