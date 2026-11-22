München/Dresden/Hamburg (dpa/lby) - Gefühlt wird Wohnen in Bayern immer teurer. Doch im Verhältnis zu den Löhnen stimmt das längst nicht überall, wie Forscher des Ifo-Instituts Dresden und des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) errechnet haben. Nicht einmal in einem Drittel der Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns hat sich die Zeit, die man arbeiten muss, um die Monatsmiete für einen Quadratmeter Wohnung zu begleichen, demnach in den vergangenen 20 Jahren deutlich erhöht. Deutlich gesunken ist sie sogar ein bisschen öfter.