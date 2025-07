Nach außen wirkt Ingo Steppan gefasst wenn er über das furchtbare Geschehen am Sonntagnachmittag spricht. Jenes Geschehen, bei dem in Goldlauter-Heidersbach sein Eigenheim binnen zwei Stunden ein Raub der Flammen, des Rauches und des Löschwassers wurde. Vor etwa 20 Jahren hat er mit seiner Frau und seinem Sohn das Haus in der ländlichen Idylle der Schopfe mit Blick auf Wiesen, Wälder und den örtlichen Kindergarten gebaut. Jetzt bleiben ihm nur noch verkohlte Holzreste, durchnässtes Mauerwerk und nach Brandrauch stinkendes, unbrauchbares Interieur. Und ein völlig ausgebranntes Autowrack unter einem ebenfalls abgebrannten Carport. Während das Feuer im Dachgeschoss die komplette Einrichtung einschließlich des Büros in Schutt und Asche gelegt hat, stehen im Erdgeschoss die Möbel noch. Aber auch sie sind wegen des massiven Löschwassereinsatzes letztlich nur noch ein Haufen Sperrmüll.