Gerade einmal an die 20 Gäste zählte die Einwohnerversammlung am Dienstagabend in der Suhler Sternwarte, zu der für das Wohngebiet Döllberg eingeladen worden war. Sie machen einen Bruchteil derer aus, die mit Haupt- oder Nebenwohnsitz dort gemeldet sind. Laut Dennis Kummer, Leiter im Amt für Brand- und Katastrophenschutz sind es 2351 Einwohner mit einem Durchschnittsalter von 57 Jahren. Sie wiederum nennen 1334 Fahrzeuge ihr Eigen. Darüber hinaus sind in diesem Gebiet 77 Gewerbe angemeldet, informierte er und bezeichnete das recht große Wohngebiet als ein ruhiges.