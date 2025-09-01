Wohngebiet Aue II in Suhl Wo Nachbarn Feste feiern

Die Entscheidung nach Suhl, in eine Wohnung der AWG Wohnungsbaugenossenschaft Rennsteig zu ziehen, hätten sie viel früher treffen sollen, findet Monika Schwarz. Gemeinsam mit ihrem Mann Klaus ist sie vor zehn Jahren aus Frankenhain (Ilmkreis) in die Aue II gekommen. Gesundheitliche Probleme hatten dazu geführt, das eigene Haus gegen eine Mietwohnung zu tauschen. „Wir wohnen jetzt parterre und haben auch einen Fahrstuhl im Haus. Das ist das Schönste, was es gibt“, sagt Klaus Schwarz. Mit ihrer Drei-Raum-Wohnung ist die Familie rundum glücklich, genauso wie mit der Nachbarschaft. Den Umzug hätten sie in all den Jahren nie bereut. „Meine Frau geht jeden Tag einkaufen, weil alles so nah und gut erreichbar ist“, sagt Klaus Schwarz und lacht.