Wohngebiet Aue II in Suhl Wo Nachbarn Feste feiern

Am Samstag waren die Bewohner der 550 AWG-Wohnungen der Aue II zu einem gemütlichen Wohngebietsfest eingeladen. Schnell füllten sich die Biertische mit alten und neuen Nachbarn.

 
Die Entscheidung nach Suhl, in eine Wohnung der AWG Wohnungsbaugenossenschaft Rennsteig zu ziehen, hätten sie viel früher treffen sollen, findet Monika Schwarz. Gemeinsam mit ihrem Mann Klaus ist sie vor zehn Jahren aus Frankenhain (Ilmkreis) in die Aue II gekommen. Gesundheitliche Probleme hatten dazu geführt, das eigene Haus gegen eine Mietwohnung zu tauschen. „Wir wohnen jetzt parterre und haben auch einen Fahrstuhl im Haus. Das ist das Schönste, was es gibt“, sagt Klaus Schwarz. Mit ihrer Drei-Raum-Wohnung ist die Familie rundum glücklich, genauso wie mit der Nachbarschaft. Den Umzug hätten sie in all den Jahren nie bereut. „Meine Frau geht jeden Tag einkaufen, weil alles so nah und gut erreichbar ist“, sagt Klaus Schwarz und lacht.

Aus genau dem gleichen Grund hat sich Christina Gobel 2009 entschieden, in die Suhler Aue zu ziehen. „Ich kann sogar zu Fuß zur Arbeit gehen“, sagt die junge Frau. Einen Grund wegzuziehen, habe sie nicht, sagt sie.

Mehrmals im Jahr organisieren die Mitarbeiter der AWG Wohngebietsfeste für ihre Mieter – und zwar immer an wechselnden Orten. Immerhin unterhält die Wohnungsbaugenossenschaft rund 3400 Mieteinheiten im gesamten Stadtgebiet. „Es ist einfach schön, dass man sich mal sieht. Man kennt sich ja schon lange“, lautet die einhellige Meinung einer munteren Frauenrunde, die es sich bereits kurz nach 14 Uhr bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst im Wohnkarree der Aue II gemütlich gemacht hat.