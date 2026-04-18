Was Vermieter tragen sollen

Sowohl für neue Heizungen als auch für Bestandsanlagen fordert der WWF: Die Kosten durch den nationalen oder den europäischen CO2-Preis sollen gänzlich von Vermietern und Gebäudeeigentümern übernommen werden. Dies solle auch für Zusatzkosten gelten, die aus Beimischungs- und Beschaffungspflichten für Biobrennstoffe entstünden, die die schwarz-roten Reformpläne vorsehen. Auch die Kosten wegen der zu erwartenden steigenden Netzentgelte in der Gasversorgung sollten aus Sicht des WWF Vermieter beziehungsweise Eigentümer übernehmen.