Die Erklärung sei Migration: Während Modellprognosen meist von einer Zuwanderung von 200.000 Menschen pro Jahr ausgingen, habe die durchschnittliche Nettozuwanderung der letzten zehn Jahre bei 600.000 Personen jährlich gelegen. Besonders stark war die Einwanderung mit der Flüchtlingskrise 2015 und nach dem russischen Überall auf die Ukraine 2022.

Gewöhnung an Zinsanstieg

Seit Monaten liegen Bauzinsen auf erhöhtem Niveau von zuletzt rund 3,7 Prozent. Entlastung für Käufer und Bauherren ist nicht in Sicht. Der Kreditvermittler Dr. Klein erwartet stabile bis leicht steigende Bauzinsen. Investoren akzeptierten offenbar die veränderten Rahmenbedingungen, hieß es zuletzt vom Baugewerbeverband ZDB.

Oliver Kohnen, Geschäftsführer bei Baufi24, erwartet in der ersten Jahreshälfte 2026 Zinsen zwischen 3,5 und 4,0 Prozent. "Die Hoffnung auf eine Rückkehr zu den paradiesischen Zuständen der Niedrigzinsphase ist unbegründet."

Für Aufwärtsdruck bei den Zinsen spreche die steigende Staatsverschuldung: Investoren wollten deshalb höhere Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen. Sie sind richtungsweisend am Kapitalmark, die Bauzinsen orientieren sich daran.

Neubau stockt

Mit dem stockenden Neubau ist das Angebot an Wohnungen gerade in Städten eng, was den Druck auf Mieten und Kaufpreise verstärkt. Und die Lage könnte sich noch verschärfen: Das IW schätzt, dass dieses Jahr rund 235.000 Wohnungen gebaut werden und 2026 nur 215.000. Grund seien die in den Vorjahren gesunkenen Baugenehmigungen. 2024 wurden knapp 252.000 Wohnungen errichtet, so wenig wie seit 2015 nicht mehr.

Immerhin: "Die Stimmung im Wohnbau hat sich deutlich verbessert", sagt Robin Winkler, Chefvolkswirt Deutschland bei der Deutschen Bank. Auch die Baugenehmigungen steigen wieder.

Der Tiefpunkt der Krise sei überschritten, meint Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des IMK-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Er sieht aber vorerst keine Entspannung: Gebraucht würden rund 320.000 neue Wohnungen pro Jahr.

Steigende Löhne, hohe Erbschaften

Für eine rege Immobiliennachfrage sprechen auch steigende Löhne bei vielen Beschäftigten. Seit mehr als zwei Jahren wachsen die Löhne nach Abzug der Inflation. Allein im dritten Quartal kletterten die Reallöhne um 2,7 Prozent - laut Statistischem Bundesamt "der bislang höchste Anstieg in diesem Jahr".

Auch große Erbschaften führen dazu, dass sich viele Leute Immobilien leisten können. 2024 verzeichneten die Finanzverwaltungen einen Rekord bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Gut ein Drittel der künftigen Erben hierzulande rechnet mit einer Erbschaft von 250.000 Euro oder mehr, zeigt eine Studie der Deutschen Bank. Michael Neumann, Vorstandschef von Dr. Klein, beobachtet, dass in Ballungszentren viele Käufer hohe Summen Eigenkapital mitbringen. "Das ist der Beginn der Erbengeneration, den wir gerade sehen."