Wohnen: Wohnen und Kinderbetreuung - was die Linke erreichen will

Erfurt (dpa/th) - Die Linke will mit Vorstößen im Landtag Verbesserungen für Mieter in Thüringen erreichen. Das Thema sei für seine Fraktion essenziell, sagte Fraktionschef Christian Schaft in Erfurt. Ein Gesetzentwurf, der unter anderem einen Härtefallfonds für Mieter, eine staatliche Landeswohnungsgesellschaft und die Eröffnung von Mietprüfstellen vorsieht, liege dem Parlament vor. Nun sei die Regierungskoalition am Zug, die Situation von Mieter zu verbessern, die in einigen Thüringer Regionen immer mehr ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben müssten.