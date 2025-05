Suhl (dpa/th) - Nach einer Prognose des Thüringer Wohnungswirtschaftsverbands werden die Nebenkosten für Mieter in den kommenden Jahren auf das Niveau der Kaltmiete steigen. "Wir werden ein erhebliches Nebenkostenproblem bekommen, wenn nicht gegengesteuert wird", sagte Verbandsdirektor Frank Emrich am Rand einer Verbandstagung in Suhl der Deutschen Presse-Agentur.