Wohnen und Gesellschaft: Vier neue Notunterkünfte für Obdachlose in Frankfurt

Nun soll im August das Henriette-Fürth-Haus im Gutleutviertel und der Tagestreff Weser 5 im Bahnhofsviertel mehr als 70 Menschen aufnehmen. Im September folgen das Haus Lichtblick an der Eschersheimer Landstraße und eine Immobilie in der Innenstadt mit insgesamt rund 75 weiteren Schlafplätzen. Betrieben werden die Einrichtungen im Auftrag der Stadt von Caritas und Diakonie.