Wohnen und Gesellschaft Sozialministerin stellt Projekte gegen Wohnungslosigkeit vor

Was bedeutet "Housing First" für Obdachlose?

Im Februar 2026 kündigte Ministerin Hofmann mehrere "Housing first"-Projekte in Hessen an. Dabei bekommen Obdachlose zuerst ein Dach über dem Kopf und anschließend Unterstützung von Sozialarbeitern und -pädagogen. Hofmann sich zuvor bei Delegationsreisen nach Finnland und in die Schweiz ein Bild von diesem besonderen Hilfsansatz gemacht.