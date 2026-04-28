Wohnen: Thüringen ruft Länderkammer für Mieterschutz an

Erfurt (dpa/th) - Thüringen startet in der kommenden Woche eine Bundesratsinitiative gegen Vermieter, die die Vorauszahlungen ihrer Mieter nicht an Versorger weitergeben. Sie sollen sich künftig in Fällen, bei denen sie Versorgungssperren für ihre Mieter riskieren, strafrechtlich verantworten, sagte Justizministerin Beate Meißner (CDU) in Erfurt. Auf den Vorstoß im Bundesrat am Freitag in einer Woche habe sich die Landesregierung verständigt. Derzeit sei noch offen, ob andere Bundesländer den Antrag unterstützen.