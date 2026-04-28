Wohnen: Thüringen ruft Länderkammer für Mieterschutz an

Meißner reagiert damit auf einige Fälle in Thüringen. In der Vergangenheit war es unter anderem in Hartmannsdorf, Bad Sulza und Gera dazu gekommen, dass die Mieter von Wohnungen ihre Mieten inklusive aller Nebenkosten zwar pünktlich bezahlt hatten. Ihre Zahlungen etwa für Wasser und Heizungen waren aber von Vermietern mutmaßlich nicht an die Versorger weitergeleitet worden. Einem Teil der Mieter war die Heizung abgestellt worden.