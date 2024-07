Innerhalb Bayerns gab es die meisten reinen Wohngeldhaushalte in Oberbayern mit 24.285, die wenigsten in der Oberpfalz mit 10.565. Setzt man die Werte allerdings ins Verhältnis zur Zahl der im Zensus 2022 ermittelten Haushalte, zeigt sich ein anderes Bild: Dann hat Oberbayern mit 1,1 Prozent den niedrigsten Anteil reiner Wohngeld-Haushalte. Der höchste Wert ergibt sich mit 2,3 Prozent in Oberfranken. Die restlichen Regierungsbezirke liegen eng beisammen: In Mittel- und Unterfranken sind es 1,8 Prozent, in Niederbayern 1,9 Prozent und in der Oberpfalz und Schwaben 2,0.