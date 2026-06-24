Wohnen Mietpreisbremse unwirksam? - Land verteidigt Übergangslösung

Die Landesregierung befürchte bei dem Gutachten daher Rechtsunsicherheiten - und habe ein neues in Auftrag gegeben. Dies werde derzeit "finalisiert", um als Basis der neuen fünfjährigen Mieterschutzverordnung zu fungieren.

Minister: Richtige politische Abwägung

Minister Mansoori betonte, die einjährige Übergangsregelung sei eine richtige politische Abwägung gewesen. Die Alternative wäre gewesen, "die besonderen Mieterschutzvorschriften Ende 2025 ersatzlos entfallen zu lassen".