Wohnen Mietpreisbremse unwirksam? - Land verteidigt Übergangslösung

Wiesbaden/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Amtsgericht Frankfurt hält die gegenwärtige Verlängerung der Mietpreisbremse für unwirksam - doch Hessens Minister für Wirtschaft und Wohnen gibt Entwarnung. Kaweh Mansoori (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur, gerade um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, habe das Land nach Auslaufen seiner fünfjährigen Mieterschutzverordnung im November 2025 diese zunächst um ein Jahr verlängert. Spätestens im November 2026 solle eine fünfjährige aktualisierte Nachfolgeregelung in Kraft treten: "Daran arbeiten wir bereits mit Hochdruck."