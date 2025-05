Wohnen: Mehr Wohnungen in Bayern genehmigt

Treiber des Anstiegs in Bayern waren unter anderem Einfamilienhäuser auf dem Land. Während die Genehmigungen in Großstädten um fast ein Drittel sanken, stiegen sie in den Landkreisen um ein Viertel an. Das passt zur Entwicklung in den einzelnen Regierungsbezirken: Oberbayern, Schwaben und vor allem Mittelfranken verzeichneten rückläufige Genehmigungszahlen - also genau die Bezirke mit den drei größten Städten des Landes.