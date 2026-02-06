Wohnen: Mehr neue Wohnungen in Bayern genehmigt

Fürth (dpa/lby) - Bei den Baugenehmigungen für Wohnungen in Bayern deutet sich eine Trendwende an. Nach drei teils deutlichen Rückgängen ist ihre Zahl 2025 erstmals wieder gestiegen, wie das Landesamt für Statistik mitteilt. 54.149 genehmigte Wohnungen bedeuten ein Plus von 5,1 Prozent. Allerdings ist das immer noch weit unter dem alten Niveau vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. 2021 hatte die Zahl noch bei 80.344 gelegen. Echte Entspannung auf dem Wohnungsmarkt ist nach wie vor nicht in Sicht.