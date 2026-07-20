Kaufmarkt: Viele Angebote, begrenzte Nachfrage

Anders sieht die Lage auf dem Kaufmarkt aus. Die Preise stiegen laut Auswertung nur moderat. Eigentumswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich bundesweit jeweils um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch hier sind die Unterschiede groß. In Dortmund zogen die Preise um 5 Prozent an, in München hingegen gingen sie um 1,9 Prozent zurück.