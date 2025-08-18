Wohnen in Thüringen: Barrierearm wohnen bis ins Alter - Programm gefordert

Hoffnung auf Erweiterung der Fördermöglichkeiten

Emrich verwies auf ein bestehendes Programm, das die Barrieren für behinderten Menschen verringern soll. Es habe aber nur ein sehr kleines Volumen, und die Fördermöglichkeiten seien oft innerhalb weniger Wochen ausgeschöpft. "Möglicherweise könnte es aufgestockt werden", so der Verbandsdirektor. Dann könnte es mit wenig Bürokratie schnell verstärkt auch für die barrierearme Wohnungsmodernisierung eingesetzt werden.