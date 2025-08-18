Wohnen in Thüringen: Barrierearm wohnen bis ins Alter - Programm gefordert

Erfurt (dpa/th) - Als Reaktion auf eine älter werdende Bevölkerung müssen tausende Wohnungen in Thüringen möglichst barrierearm umgebaut werden. "Bereits jetzt dient ein erklecklicher Teil der jährlichen Investitionen der kommunalen und genossenschaftlichen Unternehmen diesem Zweck", sagte der Direktor des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft, Frank Emrich, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Aber es sollte angesichts der demografischen Entwicklung mehr sein." Viele Menschen wollten im Alter in ihren Wohnungen bleiben.