„Es ist schön zu lesen, wie sehr sich die Wohnungsbau GmbH Schmalkalden unter Herrn Barwinek um die Wohnblocks in der Allendestraße und mit ihnen um die Raumplanung der Stadt sorgt und dass ihr bezahlbarer Wohnraum am Herzen liegt.“ Mit diesem Satz beginnt der Leserbrief von Florian Ihln aus Schmalkalden, mit dem er auf den Bericht vom 23. September „Ein weiteres Stück Walperloh kehrt zurück“ reagiert.