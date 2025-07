Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Meiningen (WBG) als 96-prozentige Tochter der Stadtwerke Meiningen GmbH und 6-prozentige Tochter der Stadt Meiningen verwaltet als größter Vermieter in der Kreisstadt Meiningen aktuell 2051 Wohnungen im eigenen Bestand. Die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes der WBG unterliegt dabei der satzungsgemäßen Bestimmung, Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung in Meiningen zu bezahlbaren Mieten zur Verfügung zu stellen. „Die Unternehmensstrategie ist deshalb nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet und muss daher auch den Spagat zwischen Sozialverantwortung und Wirtschaftlichkeit hinbekommen“, betont WBG-Geschäftsführer Volker Albrecht. Dieser Unternehmensphilosophie untergeordnet, stehe das Unternehmen vor der immensen Aufgabe, seine Immobilien instandzuhalten, instandzusetzen, zu modernisieren und durch innerstädtische Neubaumaßnahmen beziehungsweise Sanierungen ihren Beitrag zur Stadtentwicklung zu leisten. In Anbetracht der speziell in den letzten Jahren dramatisch verschlechterten Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Umwälzungen stelle das für die WBG eine immer größere Herausforderung dar, beschreibt Albrecht die Lage.