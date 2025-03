Preise für Energie steigen weiter - doch es gibt auch Lichtblicke

Die kostspieligsten Posten beim Thüringer Bau an Wohnhäusern sind weiterhin in der Elektro- und Sicherheitstechnik zu finden. Aber auch Energie-, Wasser- oder Heizanlagen führen das Rennen um den höchsten Preis an. Nur Holz- oder Betonarbeiten sind im Vergleich zu 2023 günstiger geworden.