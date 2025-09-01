Wohnen Banken vergeben ein Fünftel mehr Kredite für Wohnimmobilien

Frankfurt/Berlin - Verbraucher und Investoren fragen nach langer Flaute wieder zunehmend Immobilienkredite nach. Im ersten Halbjahr vergaben Banken neue Finanzierungen in Höhe von gut 70 Milliarden Euro - 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) mit. Besonders groß fiel das Plus bei Darlehen für Wohnimmobiliendarlehen aus: Sie legten um 22 Prozent auf 46 Milliarden Euro zu, so der Verband, der die wichtigsten Immobilienfinanzierer hierzulande vertritt.