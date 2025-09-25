Wohnen Ansturm auf Studentenwohnheime lässt etwas nach

Jena (dpa/th) - Plätze in den Thüringer Studentenwohnheimen sind nach wie vor begehrt. Es gebe auch vor diesem Wintersemester deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber als freie Plätze, teilte das zuständige Studierendenwerk Thüringen in Jena mit. Allerdings habe die Nachfrage im Vergleich zu den Vorjahren nachgelassen. Hintergrund sei vermutlich die Umstellung vom achtjährigen auf das neunjährige Gymnasium in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Dadurch gebe es in diesem Jahr weniger Abiturienten und weniger potenzielle Studierende.