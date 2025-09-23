40 Jahre schon managt Gisela Ruck die Bibliothek im Rhönblick-Ortsteil Wohlmuthausen, 33 Jahre lang tut es Gisela Seemann in Helmershausen. Beide – die eine 74 Jahre, die andere 80 – lieben Bücher nicht erst seit den Zeiten, da sie als Lehrerinnen arbeiteten. Aufgewachsen mit Gedrucktem, ist es ihnen ein Bedürfnis, Kindern und Erwachsenen auch in digitalen Zeiten ein Angebot zu machen, bei dem man das Papier zwischen den Fingern spürt, tolle Cover anschauen kann – und davon übrigens so viel haben kann, wie man will. Denn neben dem festen Bestand in den beiden Dorfbibliotheken wird den Lesern über die Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen Zugriff auf Lesestoff ohne Ende ermöglicht. Leiterin Sylvia Gramann-Reepschläger freute sich jetzt sehr, den beiden Mitstreiterinnen aus den Dörfern für ihre langjährige Tätigkeit danken zu können – und auch Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich tat dies. Urkunden, ein schönes Herbstgesteck und ein Wimmelbuch über die Stadt Meiningen hatte die Bibliotheks-Chefin mitgebracht, die Zusage für ein gemeinsames Essen für die beiden Frauen der Bürgermeister.