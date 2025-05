Ein Bauprojekt, das eigentlich schon im vergangenen Jahr erledigt werden sollte, wird gerade in dem Rhönblick-Ortsteil umgesetzt: der Spielplatz. Er war sichtbar in die Jahre gekommen, der kommunale Spielplatz in Wohlmuthausen. Das große und das kleine Auto sowie das Spielgerät mit dem Drehstab wiesen deutliche Ermüdungserscheinungen auf, was auch dem TÜV nicht verborgen geblieben war. Eine Genehmigung zum Weiterbetrieb wurde von dieser Seite nicht mehr erteilt.