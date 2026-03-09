Ein Sektempfang erwartet Frauen und Mädchen zum Internationalen Frauentag im Dorfgemeinschaftshaus in der Alten Schule zum Willkommen – kredenzt von jungen Herren, die sich des Anlasses wegen mit weißem Hemd und Fliege schmücken. An festlich gedeckten Tischen – diesmal mit Requisiten aus den 70-er, 80-er und 90-er Jahren – nehmen auch an diesem Samstag etwa 70 Frauen Platz, die sich stilecht zum Motto dieser Zeit in Schale geworfen haben und sichtlich Spaß daran haben. Ob Schlaghose, bunte Kleider, schwarzer Lederlook oder Petticoat: Alles ist vertreten.