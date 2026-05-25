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  6. Kindergarten baut das Dorf nach

Wohlmuthausen Kindergarten baut das Dorf nach

Gisela Ruck

Zu einer regelrechten Festtagsmeile wird der Juni für den Kindergarten „Diesburgräuber“ in Wohlmuthausen. Was hat man sich dafür einfallen lassen?

Wohlmuthausen: Kindergarten baut das Dorf nach
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So sehen „Räuber“ aus: die Diesburgräuber aus dem DRK-Kindergarten Wohlmuthausen. Sie bedankten sich jetzt bei Eltern, Omas und Opas mit einem Programm. Foto: Gisela Ruck

Alt und Jung Hand in Hand, das klappt in dem kleinen Rhöndorf seit Jahr und Tag. Wie kann es da anders sein, dass sich die Eltern der Kindergartenkinder des Dorfes mit ihren Knirpsen und den Erziehern einmal im Jahr ganz herzlich bei den Großeltern und Urgroßeltern zum „Oma- Opa-Tag“ bedanken. Das Wetter war auch wieder wie bestellt, sodass das Programm der Mädchen und Jungen im Garten präsentiert werden konnte Vom Opa, der allerhand Raritäten besitzt, vom Riesen Timpetu, der eine Maus verschluckte, von der Oma, die einen Laptop hat, der pupst, bis zu den „Diesburg-Räubern“ erfreuten die Kinder und Erzieher im Programm die Gäste.

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Omas und auch Opas unterstützten die Kinder beim Bemalen der Häuschen. Foto: Gisela Ruck

Mit leckeren Torten und Kuchen bewirteten die Muttis die Großeltern, die es mit einer kleinen Spende dankten. Eine große Aufgabe wartete, der sich alle mit Freude annahmen, auf der Terrasse am Gebäude. „Unser Dorf“ – das Projekt des Kindergartens – wird in diesem Jahr mit den verschiedensten Aktivitäten gefüllt. Die urigen Straßennamen wie Hinter der Mühle, Torgasse und Tiergarten galt es zu erkunden und nun das eigene Haus zu gestalten. Da kamen Oma und Opa als Hilfe gerade recht.

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21.05.2026 15:00 Ausflugstipp zu Pfingsten Am Bootshaus gibt’s Softeis

Das Bootshaus am Seebaer See erwacht mit neuen Veranstaltungen. Der Verein „Rhönblick in Europa“ hat investiert und lädt auch am Pfingstmontag wieder hierher ein.

Gemeinsam bepinselten Kinder und Gäste die Holzhäuschen mit leuchtenden Farben. Die Häuser hatte Siegmar Zeller für die Mädchen und Jungen gebaut. Später wird auf einem großen Plan damit das Dorf dargestellt.

Ein Höhepunkt folgt auf den anderen für den Wohlmuthäuser Kindergarten. Kürzlich hatten sich erst die Kinder der Kindergärten Helmershausen, Stedtlingen und Wohlmuthausen in Helmershausen getroffen, um zu lernen, wie auch die Kleinsten schon Erste Hilfe leisten können.

Und es geht weiter: Am 6. Juni wird der neu gestaltete Spielplatz am Teich in Wohlmuthausen mit einem Fest eingeweiht, am 19. Juni ist das Zuckertütenfest zu erleben und am 26. Juni das Sommerfest für alle Kinder und Bewohner des Dorfes am Kindergarten. Ohne die fleißigen Eltern der Kinder ist das alles nicht möglich, „ihnen gebührt unser herzlicher Dank“, sagen die Erzieher.