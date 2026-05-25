Wohlmuthausen: Kindergarten baut das Dorf nach

Alt und Jung Hand in Hand, das klappt in dem kleinen Rhöndorf seit Jahr und Tag. Wie kann es da anders sein, dass sich die Eltern der Kindergartenkinder des Dorfes mit ihren Knirpsen und den Erziehern einmal im Jahr ganz herzlich bei den Großeltern und Urgroßeltern zum „Oma- Opa-Tag“ bedanken. Das Wetter war auch wieder wie bestellt, sodass das Programm der Mädchen und Jungen im Garten präsentiert werden konnte Vom Opa, der allerhand Raritäten besitzt, vom Riesen Timpetu, der eine Maus verschluckte, von der Oma, die einen Laptop hat, der pupst, bis zu den „Diesburg-Räubern“ erfreuten die Kinder und Erzieher im Programm die Gäste.