Wohlmuthäuser Tradition: Von Detscher-Team und Kümmelsploatz

Das Detscherteam bereitet die leckeren Zwetschgen-, Mohn- und Zuckerdetscher zu. Foto: Gisela Ruck

15 Bäckerinnen fertigten den Kümmelsploatz, sieben bereiteten die Detscher, drei Männer schossen die Kuchen in den Backofen. Den Transport zwischen Backhaus und Festsaal – doch etliche Meter – übernahmen zwei weitere Helfer. Sandra Pötzschig, neu in der Dorfgemeinschaft, half das erste Mal emsig. „Ich bin Lehrling“, verkündete sie lachend, „ich lerne hier backen und kochen, damit sich die Investition in meine neue Küche lohnt und auch meine Mutter zufrieden ist.“ Bis in den frühen Abend genossen einige Besucher und Akteure das Fest und schoben am Abend noch Pizza in den Backofen.