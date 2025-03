Wohlmuthäuser Lebensgeschichte: Bei Feueralarm hoch zu Ross durchs Dorf

Geboren in Wohlmuthausen zu einer Zeit, da es schon frühzeitig hieß, auf dem elterlichen Hof mit anzufassen, erlebte Manfred Schneider als Ältester mit zwei Brüdern und einer Schwester eine glückliche Kindheit. Schulbesuch in Wohlmuthausen, Lehre als Landwirt, später der Abschluss als Meister der Rinderzucht. Damit blieb der Jubilar ein Leben lang seiner Leidenschaft, der Landwirtschaft, treu. Ganz besonders die Pferdezucht – die Liebe zu den majestätischen Tieren der Rasse Schweres Warmblut – hatte es Manfred seit Kindesbeinen angetan. 30 Pferde zählte man in den Jugendjahren des Bauern im Dorf. Sechs Stuten wurden meist gedeckt, erzielten mit ihrem Nachwuchs Prämien zu den Fohlenschauen in Mihla und andernorts. Einmal gefragt von der Mutter, ob die Stute denn gedeckt wurde, antwortete Manfred mit seinem schwarzen Humor: „Mit dem Wallach war’n wir nicht dort.“