Wohlfahrtsverband: Arbeiterwohlfahrt lädt in Erfurt zur Bundeskonferenz

Erfurt (dpa/th) - In Erfurt kommen ab Freitag rund 470 Delegierte zur Bundeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt zusammen. Bei der dreitägigen Veranstaltung im Steigerwaldstadion wollen die Vertreter der Landesverbände über rund 200 Anträge beraten. Unter den Gästen sind auch Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sowie Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk (SPD). Die Bundeskonferenz ist das höchste Gremium der Arbeiterwohlfahrt. Sie kommt alle vier Jahre zusammen.