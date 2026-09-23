Wer auf dem Mommelstein-Radwanderweg von Floh-Seligenthal nach Brotterode strampelt, verschnaufen und sich ein wenig in die Streckengeschichte einlesen will, konnte bislang in dem nostalgischen Güterwagen an der Auwallenburg Station machen. Doch der Waggon aus DDR-Zeiten mit seiner Ausstellung, Eisenbahnhistorie in Bildern, ist seit einigen Tagen verriegelt und verrammelt. Die Stadt Brotterode-Trusetal hat ihn vorerst zugesperrt. „Man sieht ja eh nichts“, sagt Bürgermeister Kay Goßmann.