Noch einmal stark im Playoff-Finale gegen Ulm

In der entscheidenden Phase in der Euroleague fehlte der 2,05 Meter große Forward wegen einer Knieverletzung rund drei Monate, nachdem er mit knapp 15 Punkten pro Partie einer der Leistungsträger war. Trotz Knöchelproblemen half Booker den Bayern in der engen Finalserie gegen ratiopharm Ulm beim erneuten Gewinn der Meisterschaft. Im entscheidenden fünften Spiel war er mit 19 Punkten bester Werfer beim Meister.