Wohin mit dem Atommüll?: Umweltverband BUND bezweifelt Transparenz bei Endlagersuche

Forum Endlagersuche in Würzburg bietet Platz für Diskussionen

An diesem Freitag und Samstag wird beim 3. Forum Endlagersuche in Würzburg wieder in vielen Formaten über die Endlagersuche gesprochen. Ziel der Veranstaltungen ist es, der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich aus erster Hand zu informieren und aktiv in das Verfahren einzubringen. Erwartet werden auch Christian Kühn, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) und Iris Graffunder, Vorsitzende der Geschäftsführung der BGE.