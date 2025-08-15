Der Kasseler Kali-Konzern K+S hält daran fest, Produktionsabwässer im Bergwerk Springen (Wartburgkreis) dauerhaft zu entsorgen. Ein Unternehmenssprecher sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, K+S habe Widerspruch gegen einen ablehnenden Bescheid des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz eingelegt. „Wir sind weiterhin überzeugt, dass die Einstapelung ein sicheres und zulassungsfähiges Verfahren ist“, so der Sprecher.